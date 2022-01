Es ist kein klassisches Jubiläum, aber das 55-jährige bestehen der Partnerschaft mit Plouguerneau soll in der Bretagne und am Neckar trotzdem gebührend gefeiert werden. Einen kleinen Auftakt dazu gab es am vergangenen Freitag in einem kleinen park im Herzen von Plouguerneau. Dort wurde rund ein Dutzend Holztafeln aufgestellt, die jeweils auf der Vorder- und Rückseite großflächige Fotos aus 55

...