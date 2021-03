  Edingen-Neckarhausen: OGL sieht Defizite beim Klimaschutz

Thomas Hoffmann von der Offenen Grünen Liste (OGL) hätte den Haushalt der Gemeinde Edingen-Neckarhausen am liebsten in einer Bürgerversammlung diskutiert. Bei den öffentlichen Beratungen dürften die Bürger nur zuhören, bedauerte er. Inhaltlich stellte Hoffmann das Thema Naturschutz ganz nach oben. Mit der Kürzung bei Biotopen und Blühwiesen werde an der falschen Stelle gespart, kritisierte er. Das neue Naturschutzgesetz verpflichte die Gemeinden dazu, Biotopverbundpläne aufzustellen.

Grundlegende Mängel sieht Hoffmann im Radverkehr und bei der Sicherheit für Fußgänger wegen fehlender Überwege. Erneut forderte er eine Parkraumbewirtschaftung, um fürs Parken Gebühren kassieren zu können. Als wichtig bezeichnete er die Aufgabe, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, etwa mit dem Mietshäuser-Syndikat. Die Bemühungen um Klimaschutz seien noch längst nicht ausreichend. hje