Edingen-Neckarhausen nimmt neuen Kunstrasen in Betrieb

Edingen-Neckarhausen. Gespielt und trainiert wird auf dem neuen Kunstrasen bereits seit Frühjahr, am Mittwoch ist der Platz im Sport- und Freizeitzentrum der Gemeinde Edingen-Neckarhausen offiziell in Betrieb genommen worden. Bürgermeister Simon Michler erinnerte an die Vorgeschichte des Projektes und die Bedeutung in Zusammenhang mit dem Neubaugebiet Neckarhausen Nord. Die dort bislang aktiven Ballsportvereine sind künftig am neuen Standort ansässig. Der Platz kostete rund 800 000 Euro, 125 000 Euro davon gab es als Zuschuss vom Land. Im Zuge der Maßnahme wurde auch die Laufbahn gereinigt, saniert, neu beschichtet und mit Markierungen versehen. „Die sieht aus wie neu“, freute sich Bauamtsleiter Dominik Eberle. 230 000 Euro musste die Gemeinde hier investieren. hje

