Edingen-Neckarhausen nimmt 22.000 Euro Spenden an

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen hat im vergangenen Jahr Spenden in Höhe von insgesamt 22 511,10 Euro erhalten. Das geht aus dem Spendenbericht hervor, den die Verwaltung dem Gemeinderat vorgelegt hat. Die Summe nannte die Leiterin der Stabsstellle beim Bürgermeister, Thea Crebert, auf Nachfrage der Redaktion.. Der Spendenbericht selbst wird nur den Gemeinderäten zugänglich gemacht. Aus Gründen des Datenschutzes, wie es zur Begründung heißt.

Wie Crebert weiter mitteilt, waren 4000 Euro zweckgebunden, dienten also etwa der Anschaffung von Parkbänken oder flossen in die Fähre. 1 800 Euro gingen an die Freiwillige Feuerwehr. „Der Rest wurde ohne konkreten Verwendungszweck an den Sozialfonds und den Flüchtlingsfonds gespendet“, schreibt Crebert abschließend.

Landratsamt prüft

Geregelt ist das Verfahren in einer Ergänzung der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg von 2006. Danach muss die Gemeinde jährlich einen Bericht erstellen, in welchem die Geber, die Zuwendungen und die Zuwendungszwecke anzugeben sind. Dieser Bericht wird dann der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt, im Falle von Edingen-Neckarhausen ist dies das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Über die Annahme der Spenden entscheidet einmal im Jahr der Gemeinderat. Das Verfahren soll der Transparenz dienen und Korruption verhindern.