  Edingen-Neckarhausen: Linke kritisiert Mehrheit wegen Bürger-App

Mit heftiger Kritik reagiert die Fraktion der Linken auf den mehrheitlichen Beschluss des Gemeinderats in Edingen-Neckarhausen, die Mittel für die seit zwei Jahren öffentlich diskutierte Bürgerbeteiligungs-App aus dem Haushalt zu streichen. Das Instrument hätte dazu dienen sollen, durch Bevölkerungsumfragen die Meinung der Bürgerschaft zu wichtigen kommunalpolitischen Themen zu ermitteln. Am Mittwoch votierte nur die Fraktion der Linken geschlossen für die Bereitstellung der Mittel. SPD, Offene Grüne Liste (OGL), Unabhängige Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) und CDU votierten mehrheitlich dagegen.

„Es ist in den letzten Monaten immer deutlicher geworden, dass viele Gemeinderäte – quer durch alle anderen Fraktionen – solche Bürgerumfragen grundsätzlich vermeiden wollen. Denn sie haben Angst davor, die Befragungen könnten ergeben, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger etwas anderes will als sie selbst. Deshalb möchten diese Gemeinderäte alle relevanten Entscheidungen lieber allein und ohne Bürgerbefragungen treffen“, erklärt der Fraktionssprecher der Linken, Edgar Wunder.

Ärgerlich sei zudem, dass diese Gemeinderäte eine offene und inhaltliche Debatte zur Bürgerbeteiligungs-App scheuten wie der Teufel das Weihwasser. Fast zwei Jahre lang sei das Thema nun wieder und wieder vertagt worden, trotz mehrfacher Anträge der Linken, um dann „unter Vermeidung einer sachbezogenen inhaltlichen Diskussion faktisch beerdigt zu werden, indem kurzum die benötigten – vergleichsweise bescheidenden – Mittel aus dem Haushalt gestrichen werden.“ Wunder weiter: „Eine offene und ehrliche Kommunalpolitik geht anders.“

Das Thema „Bürgerbeteiligungs-App“ sei damit „mausetot und erledigt“. Wer anderes suggeriere, wolle entweder die Realität der Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat nicht wahrhaben oder den Bürgerinnen und Bürgern Sand in die Augen streuen. Die Linke werde unter diesen Umständen die Anschaffung der in Tübingen entwickelten und dort bereits mehrfach eingesetzten „Bürger-App“ nun auch nicht mehr weiter verfolgen, denn „einen toten Gaul soll man nicht weiter zu reiten versuchen“. Es sei „eine Verhöhnung der Bürgerschaft, Bürgerbeteiligung lediglich als Ankündigungspolitik zu betreiben, ihre tatsächliche Umsetzung aber auf den St. Nimmerleinstag zu verschieben“.

Dieses seit zwei Jahren betriebene „Vertagungsspiel“ werde die Linke nun nicht mehr länger mitmachen. Wenn die anderen Fraktionen mehrheitlich keine Bürgerbeteiligungs-App und keine Bürgerbefragungen wollten, dann habe es keinen Sinn, sich angesichts einer fehlenden Mehrheit dafür weiter zu verkämpfen. Stattdessen werde die Linke nun neue Anträge für verschiedene andere Formate der Bürgerbeteiligung in den Gemeinderat einbringen, unabhängig von den Haushaltsberatungen.

„Der erste Antrag für ein konkret umzusetzendes anderes Format der Bürgerbeteiligung wird bereits nächste Woche bei Bürgermeister Michler eingehen“, kündigte Edgar Wunder an. „Wir erwarten, dass dieser Antrag dann spätestens in der übernächsten Sitzung des Gemeinderats behandelt wird, so wie es die Gemeindeordnung vorschreibt.“ Der zuletzt am 12. Oktober 2020 eingereichte Antrag der Linken zur inhaltlichen Befassung mit der „Bürger-App“ sei bis heute im Gemeinderat nicht behandelt worden, was einen Verstoß gegen § 34 Absatz 1 Satz 4 der Gemeindeordnung darstelle. Dass das Thema dann stattdessen lediglich formal durch Streichung der Mittel aus dem Haushalt abgeschmettert worden sei, setze dem noch die Krone auf. „Das ist eine Umgangsweise mit Anträgen, die wir in Zukunft nicht mehr hinnehmen werden“, erklärt Wunder abschließend.