  Edingen-Neckarhausen: Linke fordert Klarheit bei Kosten

Edgar Wunder fasste die intensiven Beratungen des Etats im Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen mit den Worten zusammen: „Wir haben alle Federn lassen müssen.“ Zugleich lobte er, dass nach der Vorberatung keine erneuten Anträge gestellt worden seien. Als die drei wichtigsten Baustellen nannte Wunder das neue Hilfeleistungszentrum, die Pestalozzischule und Neckarhausen Nord. Es sei allerdings nicht klar, ob dieses Baugebiet der Gemeinde am Ende ein Minus oder ein Plus bringe, mahnte er. Für Bürgerbeteiligung brauche man „einen ganzen Methodenkoffer“, sagte er und warb erneut für die kostenlose Software Consul. In Sachen Finanzen nahm er kein Blatt vor den Mund. „Wir müssen erst die Kosten klären und dann priorisieren“, forderte er und nannte dabei auch den Klimaschutz. Zugleich bekannte Wunder ganz offen: „Manche Dinge werden wir verschieben oder ganz aufgeben müssen.“ hje