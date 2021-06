Edingen-Neckarhausen: Konkurrenz für Michler in Schwäbisch Hall

Edingen-Neckarhausens Bürgermeister Simon Michler (CDU) muss sich bei seiner Kandidatur als Oberbürgermeister von Schwäbisch Hall am 4. Juli gegen sechs weitere Bewerber durchsetzen. Nach einem Bericht der Südwestpresse schicken auch die Grünen, die SPD und die FDP einen Kandidaten ins Rennen. Außerdem gibt es einen Kandidaten der Partei Die Basis und zwei Parteilose.

AdUnit urban-intext1

Die Bewerbungsfrist für die OB-Wahl war am Montag um 18 Uhr abgelaufen. Formal muss noch der Wahlausschuss über die Zulassung der Bewerber entscheiden. Dieser tagt am kommenden Montag unter dem Vorsitz von OB Hermann-Josef Pelgrim (SPD), der nach 24 Jahren nicht mehr antritt.

Für Simon Michler kommt das breite Kandidatenfeld nicht überraschend, wie er am Dienstag im Gespräch mit dem „MM“ erklärte. Dass Daniel Bullinger für die FDP antritt, sei seit Februar bekannt gewesen. Seit 2012 ist er Bürgermeister der 3600-Seelen-Gemeinde Oberrot, seit 2014 Kreisrat des Landkreises Schwäbisch Hall.

Zwei Frauen treten an

AdUnit urban-intext2

Die Grünen, stärkste Fraktion im Gemeinderat von Schwäbisch Hall, setzen auf eine Frau: Katinka Kaden. Sie ist 59 Jahre alt, verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Seit sieben Jahren arbeitet sie als Gemeindepfarrerin in Donzdorf, wo sie 2019 auch in den Gemeinderat gewählt wurde. Bei der Landtagswahl im März 2021 musste sie sich im Wahlkreis Geislingen knapp der CDU-Abgeordneten Nicole Razavi geschlagen geben.

Sarah Holczer von der SPD ist Betriebswirtin und Wirtschaftsfachwirtin (IHK). Die 39-Jährige hat seit 2019 einen Fachhandel rund um nachhaltige Produkte in Herrenberg, arbeitet seit 2020 wegen der Pandemie aber auch in einer Festanstellung. Die Mutter dreier Kinder engagiert sich seit 2009 im Gemeinderat von Herrenberg, seit 2010 als stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion und seit Anfang 2020 als Vorsitzende des Stadtmarketing-Vereins.

AdUnit urban-intext3

Freie Wähler ohne Kandidat

AdUnit urban-intext4

Die Freie Wählervereinigung, mit fünf Sitzen viertstärkste Fraktion im Gemeinderat, stellt keinen eigenen Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters. Ihr Fraktionssprecher Hartmut Baumann ist aktuell ehrenamtlich Erster Stellvertreter des OB. Auf Nachfrage erklärte er, Michler habe bei seiner Vorstellung in der Fraktion einen „sehr guten Eindruck gemacht“. Die Kandidatin der Grünen werde sich in dieser Woche per Videokonferenz vorstellen. „Danach entscheiden wir, wie wir uns verhalten“, sagte Baumann. Bei aller erkennbaren Sympathie für Michler deutet vieles darauf hin, dass es von den Freien Wählern keine offizielle Empfehlung für einen Bewerber gibt, der einer politischen Partei angehört.

Friseurmeister Alexander Kejs (36) leitet mit seinem Mann Stefan das Studio „Kejs-Hair-Style-Beauty“ in Untermünkheim. Er war bereits 2013 angetreten, kam damals aber nur auf 3,7 Prozent der Stimmen. Andreas Baum (57) studierte Maschinenbau und promovierte in BWL. Er war Landesvorsitzender der Partei Die Basis und gehört jetzt deren Bundesvorstand an. Henning Lenz (33) aus Schwäbisch Hall ist selbstständiger DJ und Veranstalter. Kejs, Baum und Lenz sind bislang online nicht als Bewerber aktiv.

Falls einer der sieben Bewerber am 4. Juli mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich vereinigen kann, wird er neuer OB und Nachfolger von Sozialdemokrat Pilgrim. Falls nicht, dann gibt es eine zweite Runde am 18. Juli. „Die Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Wahlgang ist groß“, glaubt Simon Michler. Er selbst hatte die Wahl zum Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen im November 2015 ebenfalls erst im zweiten Durchgang für sich entscheiden können. Dafür reichten ihm 42,9 Prozent der Stimmen.

Mehr zum Thema: mannheimer-morgen.de/edingen