Eine bunte Sommer-Serenade gibt es am Sonntag, 13. Juni, in der Reihe Sommergeschichten im Schlosshof in Neckarhausen. Den Abend gestalten Anna-Lena Denk-Erlich (Mezzosopran), Nachum Erlich (Violine) und Ana Cho (Klavier).

Die Mezzosopranistin Anna-Lena Denk-Erlich war von 2007 bis 2009 ständiger Gast der deutschlandweit einzigartigen Klasse für französisches Lied der Karlsruher

...