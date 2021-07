Neckarhausen feiert Anfang September Kerwe, in Edingen steigt sie Anfang Oktober. Normalerweise. Ob die Corona-Pandemie das in diesem Jahr schon wieder zulässt, ist weiter offen. Das hat Wolfgang Ding, Vorsitzender des Kultur- und Heimatbundes, bei einem Treffen der örtlichen Vereine im Bürgersaal des Rathauses deutlich gemacht. ist die Kerwe für 2021 in beiden Ortsteilen noch in der

...