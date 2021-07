Mit Ansprachen im Gemeinderat und einem kleinen Sektempfang hat die Gemeinde Edingen-Neckarhausen ihren langjährigen Kämmerer in den Ruhestand verabschiedet. „Ein würdiger Rahmen“, betonte Bürgermeister Simon Michler. Er zeigte den beruflichen Werdegang von Kettner auf, der nach einer Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei Horten in Mannheim am 1. August 1978 die klassische

...