Edingen-Neckarhausen: Jugendblasorchester melden sich zurück

Die Jugendblasorchester der Musikschule Mannheim haben sich mit einer ersten öffentlichen Vorstellung nach langer Coronapause zurückgemeldet. In Neckarhausen spielten unter der Leitung von Anna Peschel mehr als 120 Kinder und Jugendliche des Elementaren Blasorchesters (EBO), des Jugendorchesters (JBO) und des Symphonischen Jugendblasorchesters (SJBO) im Innenhof des Schlosses.

Die neue Dirigentin Anna Peschel hat in Mannheim Flöte und Blasorchesterleitung studiert und ist seit 2013 hauptamtliche Lehrkraft für Querflöte an der Musikschule Mannheim. Seit April 2020 leitet sie die Blasorchester. Peschel hatte für das erste Konzert unter ihrer Leitung ein abwechslungsreiches Programm mitgebracht. Erste Präsenzproben sind erst seit Juni diesen Jahres wieder möglich. „Wir konnten vorher nur online proben und sind glücklich, wieder in diesem schönen Ambiente auftreten zu dürfen“, freute sich Peschel.

Die Blasorchester sind nicht nur in Mannheim in der Musikschule in E4 zuhause, es gibt auch Elementar- und Jugendorchester in Friedrichsfeld, Brühl, Edingen-Neckarhausen und Heddesheim. Sie stehen in Kooperation mit regionalen Vereinen wie dem Musikverein Friedrichsfeld und der Musikvereinigung Neckarhausen.

Das EBO, ein gemischtes Orchester der Musikschule Mannheim und des Musikvereins Friedrichsfeld, begann mit „Bugler’s Dream, Latin Magic, Amazing Grace und On Wisconsin“. Die Jüngsten der Orchester spielten zum Entzücken ihrer Angehörigen mit großer Ernsthaftigkeit. Eine Zugabe („Power Rock“) musste unbedingt sein. Das JBO, ebenfalls ein gemischtes Orchester der Musikschule und des Musikvereins Friedrichsfeld, zeigte unter anderem mit dem Soundtrack „Highlights from Guardians oft he Galaxy“, was sie nach langer Pause noch draufhaben. Das SJBO widmete sich anspruchsvollen Werken wie dem „Raiders March“ (Indiana Jones) und der Serenade von Derek Bourgeois.

Beeindruckende Zugabe

Beeindruckend zum Schluss die gemeinsame Zugabe von über 90 jungen Leuten des JBO und SJBO, mit „Despacito“ von Luis Fonsi. Musikalisches Verständnis der Stücke und Zusammenspiel war trotz langer Pause und minimalen Abstimmungsschwierigkeiten in den jeweiligen Orchestern schon ganz famos. Anna Peschel führte gekonnt den Dirigentenstab. Die fast 200 Besucher erfüllten den großen Innenhof des Schlosses immer wieder mit begeistertem Beifall.