  Edingen-Neckarhausen: Impfung vor Ort für Menschen ab 80

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen bietet für ihre Bürger und Bürgerinnen über 80 Jahre am 25. und 26. März (Erster Impftermin) sowie am 29. und 30. April (Zweiter Impftermin) eine Vor-Ort-Impfung gegen Corona an. Die Impfung wird durch ein mobiles Team durchgeführt. Eine Terminanmeldung ist hierfür zwingend erforderlich und muss bis spätestens 18. März erfolgen, und zwar unter den Rufnummern 06203/80 82 43 oder 80 82 29.

Die Impfungen finden in der Eduard-Schläfer-Halle im Ortsteil Neckarhausen, Hauptstraße 356, statt. Ausreichend Parkplätze und Schwerbehindertenparkplätze sind im Bereich des Freizeitbades vorhanden. Auch über die Busse der Linien 42 und 46, Haltestelle Neckarhausen Schloss, ist die Halle gut erreichbar.

Wichtige Unterlagen

Wer sich impfen lassen will, muss einen Impfpass (sofern vorhanden) und die Versichertenkarte der Krankenkasse sowie einen Personalausweis oder ein anderes Ausweisdokument mitbringen, aus dem sich die Impfberechtigung ergibt. Für den Termin sollte man ausreichend Zeit einplanen, da unter anderem für die Nachbeobachtung 30 Minuten Wartezeit erforderlich ist. Wer bereits einen Termin in einem Impfzentrum vereinbart hat oder einen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen kann, sollte diesen zeitnah absagen. red