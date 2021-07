Von Hans-Jürgen Emmerich

Das Verfahren zur Ausweisung eines Gewerbegebietes an der Speyerer Straße (In den Milben) in Edingen-Neckarhausen verzögert sich weiter. Das geht aus den Vorlagen für die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderatesam kommenden Mittwoch hervor. Danach könnte die Erschließung (der Bau von Straßen und die Verlegung von Leitungen für Wasser, Abwasser, Strom und

...