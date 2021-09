Die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen soll einen neuen Gerätewagen Transport (GWT) erhalten. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Das Fahrzeug soll – wie berichtet – unter anderem dazu dienen, dass sich die Männer und Frauen der Wehr nach Einsätzen umziehen können. Das ist im alten Gerätehaus in Neckarhausen derzeit nicht möglich, was zuletzt von

