Unter dem Motto „Gemeinsam friedlich leben“stand am vergangenen Sonntag in Edingen-Neckarhausen das traditionelle „Fest der KulturEN“. Mittlerweile zum 13. Mal konnte man in der Edinger Pestalozzi-Turnhalle sehen, wie selbstverständlich Integration mittels Kulinarik, Musik und Darbietungen gelingen kann. Oftmals braucht es dazu nur einen gemeinsamen Nenner.

Hauptorganisator und

...