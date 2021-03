Von Christoph Rehm

Drei Jahre und zehn Monate Haft sowie die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt – so lautet das Urteil der Jugendkammer des Landgerichts Heidelberg vom Dienstag gegen einen 24-jährigen aus Edingen-Neckarhausen. Der junge Mann musste sich seit vergangener Woche wegen bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Im vergangenen Jahr hatten Ermittler in der

...