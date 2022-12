Edingen-Neckarhausen dankt Bürgermeister-Vize Dietrich Herold

Ein bretonischer Kuchen, gebacken von Birgit Jänicke, warme Worte vom „Alterspräsidenten“ Thomas Hoffmann, ein Blumenstrauß von Heike Dehoust gebunden und ein Gruppenbild mit Vertretern aller Fraktionen im Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen – da war selbst der sonst so wortgewandte Dietrich Herold für einen Moment sprachlos. Nach einem Vierteljahr als Stellvertreter des Bürgermeisters ehrenamtlich der Chef im Rathaus, wollte ihm der Gemeinderat auf diese Weise für sein Engagement nach dem vorzeitigen Ausscheiden von Simon Michler danken.

„Er hat die Sitzungen immer hervorragend vorbereitet, souverän geleitet, sehr fundiert und mit Humor“, würdigte Hoffmann die Arbeit von Herold. Dieser habe vier Monate lang das Amt des Stellvertreters ausgefüllt und dabei keine Mühen gescheut. „Die Arbeit war Dir nie zuviel“, formulierte Hoffmann. Der Gemeinderat und die Gemeinde hätten davon profitiert. „Wenn es nach uns ginge, könnte es ruhig noch etwas weitergehen, entschuldige, Florian“, scherzte er unter dem Gelächter des Rates und mit einem Blick auf den künftigen Bürgermeister Florian König.

„Wenn man soviel Lob und Dank erfährt wie ich von Euch heute Abend, dann ist es Zeit, dass man geht und das auf sich wirken lässt“, sagte Dietrich Herold anschließend. Florian König werde das sicher genauso gut machen, „vielleicht etwas anders“, erklärte Herold, „sicher auch mit Humor. Wir werden ihn dabei gerne unterstützen.“ Der Rat habe es ihm immer leicht gemacht, das werde er vermissen.

Mit launischen Worten bedankte er sich später im Friedrichshof beim ersten Weihnachtsessen seit Ausbruch der Corona-Pandemie bei allen Gemeinderäten für deren ehrenamtliche Arbeit und den Mitarbeitern der Verwaltung für das Engagement im vergangenen Jahr, in einer schwierigen Zeit des „Umbruchs und des Übergangs“. Herold weiter: „Ihr habt toll zusammengehalten und mir das Leben nicht nur leicht, sondern auch schön gemacht.“

Gemeinsam an einem Strang zu ziehen, in die gleiche Richtung, das sei der einzig gangbare Weg gewesen. Es sei nicht immer ganz leicht gewesen, aber es sei wunderbar gelungen, sagte der Bürgermeister-Stellvertreter: „Jeder von euch hat an seinem Platz das richtige zur richtigen Zeit gemacht, unter erschwerten Bedingungen“, fuhr Herold fort. Einen Extrabeifall gab es für Ruheständlerin Christiane Schell, die 47 Jahre lang für die Gemeinde tätig war und unter drei Bürgermeistern im Vorzimmer Regie führte, angefangen bei Werner Herold, dem Vater von Dietrich Herold: „Sie war die gute Seele für den Gemeinderat.“ Als gleich mehrere Kollegen im Rathaus ausgefallen waren, habe sie sich bereiterklärt, eine Woche lang auszuhelfen, stellte er erleichtert fest.

Kritisch äußerte sich Herold zur Arbeit der zehn Ausschüsse. Zwei hätten gar nicht getagt, zwei weitere zuletzt 2018. Die Arbeitsgruppen hätten öfter getagt: „Das ist ein Systemfehler, den sollten wir gemeinsam beheben.“ Wenn sich die Arbeit der Ausschüsse erledigt habe, müsse man sie auflösen.

„Wir haben eine Krisengemengelage, wie wir sie eigentlich noch nie so gehabt haben“, wurde Herold dann grundsätzlich. Die Pandemie sei noch nicht ganz abgeklungen, der Ukraine-Krieg habe begonnen, und just am selben Tag, am 24. Februar, habe man erfahren, dass Simon Michler nicht mehr antreten wird. Dass er vorzeitig gegangen sei, sei die zweite Überraschung gewesen. Die Folgen des Krieges seien zu spüren in Form von Verteuerungen und Energieversorgungsproblemen. Nicht zuletzt habe man die Folgen des Klimawandels zu spüren bekommen: „Auch daran werden wir arbeiten.“

Es werde keine leichte Zeit, aber es solle auch keine Zeit der Hoffnungslosigkeit werden. Über die Wege könne man in wertschätzender Weise diskutieren, aber man müsse auch kompromissbereit sein. Dem neuen Bürgermeister Florian König wünschte er „einen gelungenen Start und einen erfolgreichen Beginn, gemeinsam mit uns allen für Edingen-Neckarhausen“. Das Menü des Abends war übrigens bodenständig, aber nicht minder lecker: Es gab Markklößchensuppe mit Grünkern und Ochsenbrust mit Meerrettich, Kartoffeln und Roter Bete. Auf den Nachtisch, Vanilleeis mit heißen Himbeeren, verzichteten einige der Gäste allerdings wegen der fortgerückten Stunde.