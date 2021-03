  Edingen-Neckarhausen: Bürgermeister Michler will nach Schwäbisch Hall

Hiermit gebe ich meine Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters in Schwäbisch Hall bekannt. Gemeinsam mit meiner Frau und meiner Familie habe ich nach reiflicher, monatelanger Überlegung entschieden, mich für das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Schwäbisch Hall zu bewerben.

Die Stadt gehört sicherlich zu den schönsten und attraktivsten in Baden-Württemberg und bietet einen großen Gestaltungsspielraum, der mich motiviert. Sie liegt zudem direkt zwischen den Elternhäusern und würde damit meiner Frau und mir in einem privat bald sehr emotionalen Lebensabschnitt besondere berufliche und familiäre Rahmenbedingungen bieten können.

Wir sind 2016 nach Edingen-Neckarhausen gezogen, verbunden mit dem Wunsch, dort beruflich sesshaft zu werden und eine Familie zu gründen. Nachdem klar geworden ist, dass wir keine eigenen Kinder bekommen können, haben wir uns für eine Adoption entschieden. Für die Adoption eines Kindes aus dem Entwicklungsland Haiti, dem wir die Chance auf ein besseres Leben ermöglichen möchten.

Durch Corona hat sich der Vermittlungsprozess stark verzögert und wir können nicht vor 2022, statt ursprünglich terminiert 2020, mit der Adoption rechnen. Dadurch gab es Zeit um nachzudenken, wo die private Zukunft für die Familie sein könnte. Denn die Chance auf eine räumliche Veränderung besteht nur, solange das Kind noch nicht in Deutschland ist. Wichtig ist, dass sich das Kind in geordneten Verhältnissen an das neue Umfeld gewöhnen kann. Die Nähe zu den Großeltern würde dabei helfen.

Durch meine inzwischen 13-jährige Tätigkeit als Führungskraft in einem Rathaus, davon acht Jahre als Amtsleiter und fünf Jahre als Bürgermeister, konnte ich seit vergangenem Sommer aufgrund etlicher Anfragen feststellen, dass ich wohl für das Amt eines Oberbürgermeisters geeignet erscheine.

Da mir Edingen-Neckarhausen und die Kurpfalz ans Herz gewachsen sind und ich die Region liebe, habe ich alle bisherigen Anfragen dahingehend abgelehnt - bis jetzt Schwäbisch Hall kam. Die an mich gerichteten Anfragen aus der schwäbischen Stadt haben zugenommen. Dies freut und ehrt mich, zeigen sie doch, dass meine bisherige Arbeit geschätzt wird und ein starkes Interesse an meiner Person und an meiner Kandidatur besteht. Ob es jemals wieder ein solches Angebot, eine solche Chance geben wird, ist aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich.

Im Jahr 2006 bin ich in Schwäbisch Hall mit meiner Frau Martina „zusammengekommen“, verbinde mit der Stadt über den Sport und die Kultur viele Kindheits- und Jugenderinnerungen und sehe dort eine - wie beschrieben - eigentlich ungeplante, aber sicherlich hochspannende berufliche Entwicklungsmöglichkeit, in der ich meine Fähigkeiten aufgrund der Größe der Stadt noch besser umsetzen könnte.

Durch meine Freude, mit Menschen unterschiedlichster Interessenlagen zusammenzuarbeiten, Stadt zu gestalten, kreativ zu sein und mit der Verantwortungsbereitschaft, den „Konzern Stadt Schwäbisch Hall“ in eine neue Zeit zu bringen, sehe ich ideale Rahmenbedingungen für dieses bedeutende politische Amt in Hohenlohe.

Besonders durch meine fünfjährige Amtsleitererfahrung im vergleichbaren Mittelzentrum Aalen und der Bürgermeistererfahrung einer 14 000- Einwohnerkommune im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar, die politisch und gesellschaftlich ähnlich bunt ist wie Schwäbisch Hall, bringe ich die aus meiner Sicht notwendige spezifische Berufserfahrung mit.

Die Entscheidung ist ausdrücklich keine gegen Edingen-Neckarhausen, sondern aufgrund der beschriebenen Situation eine Entscheidung für Schwäbisch Hall. Nach zwei Dritteln der Amtszeit in Edingen-Neckarhausen konnte ich bereits in allen mir vorgenommenen Bereichen meine Themen platzieren, die entweder zwischenzeitlich umgesetzt, in der entscheidenden Planungs- bzw. Bauphase oder kurz vor dem (Bau-)Beschluss sind. Auch wenn ich persönlich besonders beim Thema „bedarfsgerechtes Wachstum“ und „bezahlbarer Wohnraum“ noch größeres Gestaltungspotential sehe, bin ich glücklich darüber, dass der Gemeinderat bereits an mehreren Stellen kleinere Projekte auf den Weg gebracht und teilweise abgeschlossen hat. Daran könnte ein eventueller Nachfolger - wenn es denn so kommen sollte - nahtlos anknüpfen. Die Gemeinde ist gut aufgestellt und hat darüber hinaus den Generationenumbruch im Rathaus bereits zu großen Teilen vollzogen.

Selbstverständlich werde ich trotz des Wahlkampfes in den nächsten drei Monaten alles dafür tun, dass der Geschäftsbetrieb in Edingen-Neckarhausen reibungslos weiterläuft und die Projekte vorangetrieben werden.

Edingen-Neckarhausen, den 26. März 2021

gez. Simon Michler