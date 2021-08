Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) vergibt Stipendien an junge Leute ab 16 Jahren, die in Deutschland oder Frankreich in den Ferien jobben oder ein Praktikum absolvieren wollen. Das Programm bietet ihnen die Möglichkeit, im täglichem Umgang mit der Sprache Land und Leute kennenzulernen. Eloine Joly-Siaud, Liza le Guerledan und Sophie Jetin vom Jugendaustausch arbeiten im Rahmen des vom

...