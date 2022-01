Edingen-Neckarhausen bietet Impfaktion am 15. Januar an

Gleich im neuen Jahr bietet die Gemeinde Edingen-Neckarhausen in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises noch einmal eine Corona-Impfaktion an. Sie findet am Samstag, 15. Januar, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in der Wohnanlage am Nussbaum in der Mannheimer Straße 42 - 44 (beim Sport- und Freizeitzentrum) statt.

An diesem Tag sind Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich, allerdings nur nach vorheriger Terminvereinbarung. Diese kann am Montag, 10. Januar, und Dienstag, 11. Januar, jeweils in der Zeit von 8 bis 15 Uhr unter 06203/80 82 43 und 80 82 39 vorgenommen werden. Bei der Anmeldung werde auch bekannt sein, welche Seren verabreicht werden, sagte Alexandra Eckardt auf Nachfrage.

Zu dem Impftermin müssen ein Personalausweis, die Krankenversichertenkarte sowie – wenn vorhanden – ein Impfpass mitgebracht werden. Fragen werden vorab unter den genannten Rufnummern beantwortet. Ob es über diese Impfaktion hinaus weitere Angebote in der Gemeinde geben wird, steht nach Angaben des Ordnungsamtes bislang nicht fest. Ein Impfmarathon war zuletzt im Dezember von der SPD im Gemeinderat angeregt worden. hje