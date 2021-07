Edingen: Kleiner Brand in Turnhalle richtet großen Schaden an

Bei dem Brand am Dienstag im Foyer der Pestalozzi-Turnhalle ist ein Schaden von rund 30 000 Euro entstanden. Das hat Herbert Stein vom Bau- und Umweltamt der Gemeinde Edingen-Neckarhausen am Mittwoch nach einer Ortsbegehung mit Sachverständigen erklärt. Wie bereits kurz gemeldet, war ein Spender mit Desinfektionsmittel in Brand geraten.

Der Freiwilligen Feuerwehr war von der Leitstelle ein Brand mit Feuerschein gemeldet worden, wie Kommandant Stephan Zimmer berichtet. Deshalb rückten die Aktiven mit dem kompletten Fuhrpark an. Als sie vor Ort eintrafen, war die Schwimmhalle im Untergeschoss, in der sich rund 20 Schüler aufgehalten hatten, bereits evakuiert. Auch weitere Personen auf dem Gelände hätten sich vorbildlich verhalten und auf den vorgegeben Sammelplätzen eingefunden. „So, wie sie das geübt haben“, lobt Zimmer.

Das Brandobjekt selbst nahmen zwei Einsatzkräfte unter Atemschutz in die Hand und trugen es ins Freie, wo das Feuer schließlich von selbst erlosch. Das neue HLF 20, das erst vor wenigen Tagen in Dienst gestellt worden war, musste also weder Wasser noch Schaum abgeben. Die Hauptaufgabe für die Feuerwehr bestand darin, das Gebäude zu entrauchen. Dazu stellten sie mehrere Elektrolüfter hintereinander auf.

Den größten Schaden richtete der Ruß an. Die schmutzige und möglicherweise giftige Schicht befindet sich auf Decken, Wänden, Böden und Inventar, auch im Untergeschoss. Wann die Gemeinde eine Spezialfirma bekommt, die das fachgerecht reinigt, ist unklar. „Wir hoffen, das bis nach den Ferien alles erledigt ist“, erklärt Herbert Stein. So lange müssen Sporthalle und Kleinhallenbad geschlossen bleiben.

Für die Feuerwehr hat sich einmal mehr gezeigt, wie dringend sie eine neue Unterkunft benötigt. Mit ihrer kontaminierten Einsatzkleidung mussten die meisten der Männer und Frauen nach Hause fahren, um sich umzuziehen und zu duschen. So steigt laut Zimmer das Risiko, dass Giftstoffe über die Haut in den Körper eindringen und die Krebsgefahr erhöhen. In der Fachwelt spricht man in diesem Zusammenhang vom „Feuerkrebs“, wie der Kommandant erklärt.