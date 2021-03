  Edingen: Kita „Neckar-Krotten“ hat viel Licht und Luft

Rechts und links des Haupteingangs sieht die neue Kita „Neckar-Krotten“ im Gemeindepark in Edingen noch sehr nach Baustelle aus. Doch kaum hat man die provisorische Tür durchschritten, fühlt man sich gleich richtig wohl. Holz an Decken und Wänden sorgt hier für ein angenehmes Raumklima, die Gasheizung läuft auch bereits, damit der Estrich gut trocknen kann. Später wird vor allem eine Luft-Wärme-Pumpe für die richtige Temperatur sorgen. Der Brennwertkessel springt dann nur noch an, wenn es eisig kalt wird, wie Jan Kliebe verspricht.

Pavillon zwischen Bäumen

Der Architekt führt gemeinsam mit Tiefbauchefin Patricia Hauck und Stabsstellenleiterin Thea-Patricia Arras von der Gemeinde durch die Räume des von ihm geplanten Kindergartens, der sich ebenerdig zwischen die Bäume des Gemeindeparks schmiegt. Im großen Raum gleich links vom Eingang breitet er auf Biertischen seine Pläne aus. Hier werden sich ab September die Kinder zum Mittagessen einfinden, hier soll es Platz zum Treffen in der Gemeinschaft geben. Eine mobile Trennwand bietet die Möglichkeit, den großen Raum in zwei Hälften zu teilen, der öffentliche Teil der Kita, wie der Planer erläutert.

Noch ist das weite Foyer ganz offen, bis zum Einzug wird es eine Glasfront geben, die den Windfang vom Rest des großzügigen Eingangsbereichs trennt. So entsteht zugleich Platz zum Abstellen von Kinderwagen und für die „Kinder-Busse“, also die Gefährte, in denen die Kleinen zu mehreren sitzen können, um Ausflüge in die Umgebung zu machen. „Achtung!!! Fertige Wandoberfläche!“ - So steht es an vielen Stellen in roter Schrift auf Papierbögen zu lesen. Die Holzbauweise macht Tapeten und Wandfarben weitgehend überflüssig. Das Kiefernholz weist viele Astlöcher auf und ist billiger als etwa Eiche oder Buche. Es erhält zum Abschluss eine offenporige Lasur aus Öl und Wachs, die das Holz atmen lässt. Die Fachleute sprechen von „Speichelschutz“, wie Hauck einwirft. Die Kinder könnten also an den Wänden lecken, ohne dass sie gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt sind. Weil der Belag weitgehend natürlich bleibt, spricht der Architekt von „Materialehrlichkeit“. Mit der Zeit werde das Holz zwar leicht vergilben: „Aber die Patina ist gut, und der Alterungsprozess ist ein sehr schöner.“

Ähnlich verhält es sich laut Kliebe mit der Fassade. Hier kommt das robuste Holz der Robinie zum Einsatz. Es ist sehr harzhaltig und muss deshalb nicht behandelt werden. Gut durchlüftet, kann es im Laufe der Zeit grau werden. Das sei „würdevolles Altern“, sagt Kliebe und verweist auf jahrzehntealte Scheunen in der Umgebung. Der Architekt ist überzeugt: „Das wird uns alle überleben.“ Und während verputzte Fassaden alle paar Jahre neu angestrichen werden müssen, sei das bei Holz nicht der Fall.

Große Glasflächen lassen viel Licht in die Räume, Lamellenelemente aus Holz werden bei Bedarf davorgeschoben, um eine zu starke Aufheizung im Sommer zu verhindern. Bei geöffneten Fenstern dienen Lamellen zugleich als Sperre, so dass kein Kind ungewollt nach draußen kommt. Jedes Detail ist hier durchdacht. Was beim Rundgang sofort auffällt, ist die Ruhe in den Räumen. Das Material an Decken und Wänden schluckt den Schall perfekt, und das, obwohl noch kein einziges Möbelstück hier steht.

„Die Kita ist beeindruckend“, schwärmt auch Christa Lehner vom Evangelischen Verwaltungs- und Serviceamt Neckar-Bergstraße. Sie hatte den Neubau kürzlich mit der Leiterin Jaqueline Bergmann besichtigt: „Das wird großartig.“ Hier gebe es viel Raum und Bewegungsmöglichkeit, das Gebäude sei gut in den Park eingebunden und passe wunderbar hier hinein: „Das hat alles, was man braucht, um gut mit Kindern zu arbeiten.“ In diesen Lobgesang kann auch Bürgermeister Simon Michler nur einstimmen: „Wir bekommen hier einen modernen und ökologisch hochwertigen Kindergarten.“

