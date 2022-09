Edingen hat Ärger mit Kakerlaken

Edingen-Neckarhausen. Im Ortsteil Edingen gibt es erhebliche Probleme mit Kakerlaken. Darauf hat Gemeinderat Rolf Stahl von der Offenen Grünen Liste (OGL) in der jüngsten Sitzung es Rates mit Nachdruck hingewiesen. Der betroffene Eigentümer habe zwar bereits einiges unternommen, aber: „Das Problem ist noch lange nicht gelöst.“ Die Anwohner wünschten sich eine koordinierte Aktion.

Die Leiterin des Ordnungsamtes, Nicole Brecht, verwies auf eine Reihe von Maßnahmen, darunter ein von Stahl gefordertes Monitoring, also eine genaue Beobachtung der Schädlinge. Auch der Kanal sei bereits gespült und begast worden. In der kommenden Woche sei erneut eine Bekämpfung geplant. Es sei aber zu befürchten, dass die Probleme im Sommer künftig dauerhaft bestehen, weil tropische Wetterverhältnisse für eine Ausbreitung der Schaben sorgten, auch in anderen Bereichen der Gemeinde. hje