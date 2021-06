Brisanter Fund gestern in Edingen: Im Dachboden eines Hauses eine Granate entdeckt. Die Grenzhöferstraße musste deshalb vorübergehend abgesperrt werden, der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Stuttgart wurde angefordert. Der benachbarte Obsthof Schneider informierte seine Kunden via Facebook darüber und bat sie, den Hof nur über die Straße am Bildstock anzufahren.

