Die Edeka Südwest plant auf einem Gelände am Ortsrand von Neckarhausen einen rund 1200 Quadratmeter großen Supermarkt. Das hat Bürgermeister Simon Michler auf Nachfrage des „MM“ bestätigt. Am Mittwoch ging zugleich die Einladung zu einer Bürgerinformation vor Ort an die Öffentlichkeit. Diese soll am kommenden Donnerstag, 11. November, um 17 Uhr auf der Fläche stattfinden, die für das Projekt

...