Wenn Edeka seine Pläne zum Bau eines neuen Marktes am Ortstrand von Neckarhausen umsetzen kann, dürfte die Nahversorgung auf Dauer gesichert sein. Dass der Laden auf der grünen Wiese entstünde und nicht mitten im Ort, das mag mancher bedauern. Doch es ist nun einmal so, dass die meisten Kunden am liebsten mit dem Auto bis vor den Eingang fahren.

Aber wie wirkt sich ein großer Supermarkt

...