Edeka-Café und Wohnen im Ochsen

Das denkmalgeschützte Gebäude des Ochsen an der Hauptstraße in Edingen soll umfassend saniert und umgebaut werden. Das geht aus den Unterlagen zur nächsten Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwoch, 21. April, hervor. Das Gehöft, besteht aus dem Hauptgebäude inklusive Anbau. Das zweigeschossige Haus an der Hauptstraße mit dem profilierten Schriftzug „Gasthaus zum Ochsen“ wurde im Jahr 1869 errichtet. Die rückwärtigen Anbauten wurden nach Angaben der Gemeinde bereits in den Gemarkungsplänen von 1874 bis 1889 verzeichnet. Ob es auch in Zukunft eine gastronomische Nutzung im Erdgeschoss geben wird, ist laut Gemeinde unklar.

Elf Einheiten

Im rückwärtigen Bereich, zwischen Gasthaus und Neckar, sind ein Neubau mit Scheunencharakter und eine Tiefgarage geplant. Das Gelände über den unterirdischen Parkplätzen soll weiterhin als Garten nutzbar sein. Insgesamt sollen elf Wohneinheiten entstehen. Die Verwaltung bewertet das Vorhaben insgesamt positiv, die Denkmalschutzbehörde macht eine Reihe von Vorgaben bei der Gestaltung. Ziel soll es sein, den historischen Charakter des Gebäudes zu erhalten.

Aufwertung bei Supermarkt

Um den Bau eines neuen Cafés und die Neugestaltung des Edeka-Marktes in der Hauptstraße in Edingen geht es in einem weiteren Punkt der Tagesordnung. Zusammen mit einem Technikraum soll auch ein Eingangsportal entstehen, in den das Café integriert wird. Für den Technikraum gab es bereits im Mai 2019 einen positiven Bauvorbescheid. Die Außenanlagen sollen unter anderem durch die Neu-Anordnung von Fahrrad-Abstellplätzen und des Fußwegs aufgewertet werden.

Die Verwaltung ist in die Planung involviert und begrüßt diese. Ziel sei es, einen innerörtlichen Nahversorgungsmarkt attraktiv und zukunftssicher zu gestalten und die Verkehrssicherheit der Fußgänger und Radfahrer auf der ohnehin stark befahrenen Hauptstraße zu verbessern.

Die Einrichtung eines Hofladens in der Bahnhofstraße in einer landwirtschaftlichen Scheune im Außenbereich in Edingen ist ein weiterer Punkt. Die Sitzung findet ausnahmsweise in der Turnhalle der Pestalozzi-Schule in Edingen statt und beginnt um 18 Uhr.