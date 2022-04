Es erscheint sinnfällig, ein Fachforum, das sich mit der „Zukunft der Live-Kommunikation“ befasst, nicht als rein physische Zusammenkunft vor Ort, sondern auch via Live- Stream auszurichten – in hybrider Form also. Eingeladen hatte der in Edingen-Neckarhausen ansässige Veranstaltungs-Dienstleister epicto GmbH, um hierbei zusammen mit der Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft (fwd:), dem

...