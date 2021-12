DRK Neckarhausen fühlt sich zu kurz gekommen

Dass der Neubau des Hilfeleistungszentrums (HLZ) in Edingen-Neckarhausen nun möglicherweise ein reines Feuerwehrhaus werden könnte, ruft das Deutsche Rote Kreuz Neckarhausen auf den Plan. „Mehr als zehn Jahre wurde das DRK nun hingehalten und hat in dieser Zeit auch immer wieder auf die prekäre Situation im Vereinsheim Fichtenstraße hingewiesen“, heißt es in einer Stellungnahme von Hans-Peter Ries, dem Vorsitzenden des Ortsvereins.

„Ständiger Wassereinbruch nach Starkregen, Keller unter Wasser, verweigerte Stellflächen, aufgeplatzte Gipswände und Schimmel, ständig ausfallende Heizung im Winter, beengte Raumverhältnisse, Fahrzeuge die im Freien stehen und verrotten, weil die Gemeinde nicht einmal bereit ist, ein einfaches Carport zu errichten“, schreibt Ries. Dies alles und noch viel mehr Probleme seien bereits seit mehr als zehn Jahren dokumentiert sind. „Neben einer geballten Feuerwehr mit immer neuester Technik und hochglanzpolierten Fahrzeugen wirkt das DRK wie David gegen Goliath“, formuliert Ries.

Er fordert „Schluss mit den Debatten über Zusammenschluss der beiden Ortsvereine und endlich auch Schluss mit den ständigen Vertröstungen, die sich inzwischen über zehn Jahre erstrecken“. Was die DRK-Helfer nach den Worten von Ries nun dringend benötigten, sei „ein Stück mehr Anerkennung und einen Gemeinderat, der uns unterstützt“. red

Hier die Stellungnahme im Wortlaut: „Zehn Jahre wurde uns immer wieder Abhilfe versprochen, auch Übergangslösungen bis zur Fertigstellung des Hilfeleistungszentrum. Geschehen ist in dieser Zeit nichts!

So erscheint es uns nun doch sehr verwunderlich, dass aus dem Gemeinderat neuerdings Überlegungen zu hören sind, das DRK evtl. nicht in ein geplantes Hilfeleistungszentrum umzusiedeln.

Vor rund zehn Jahren wurden wir für diesen Vorschlag beinahe gesteinigt und in der Presse sogar beschimpft. Dabei ging es uns immer nur darum dass die Missstände rund um unsere Infrastruktur endlich behoben werden. Wie das erfolgt, war uns in der Tat einerlei, Hauptsache eine dem DRK würdige Unterkunft.

Dass die Kosten für ein Hilfeleistungszentrum enorm sein würden, war uns schon immer klar, und gerade deshalb kam von uns schon sehr früh der Vorschlag: „Lieber mit weitaus geringeren Kosten die beiden Vereinsheime in Edingen und Neckarhausen erweitern, sanieren und modernisieren, anstatt weitaus höhere Haushaltsgelder zu verplanen, deren Verfügbarkeit schon immer in Frage gestellt war.

Andererseits wurden aber Bauprojekte umgesetzt, deren Notwendigkeit selbst von der Bevölkerung kritisiert wurden (z.B. Fischkinderstube, Rathausvorplatz), um nur zwei zu nennen.

Warum eine Kommune und vor allem ein Gemeinderat, der doch auch die Belange der Bürgerinnen und Bürger zu vertreten hat, ausgerechnet einer ehrenamtlichen Hilfsorganisation so wenig Notwendigkeit und Anerkennung zuspricht, wird wohl immer ein Rätsel bleiben.

Über zehn Jahre vegetieren wir nun schon vor uns hin, dringend benötigtem Nachwuchs haben wir keinen Anreiz zu bieten. Und neben einer geballten Feuerwehr mit immer neuster Technik und hochglanzpolierten Fahrzeugen, wirkt das DRK wie David gegen Goliath.

Längst hätte Gemeinderat und Verwaltung an dieser Situation etwas ändern können, stattdessen wurde aber lieber auf ein Hilfeleistungszentrum verwiesen, welches nun am Ende evtl. sogar ohne das DRK errichtet werden soll.

Das Kapitel wird damit aber sicherlich noch längst nicht geschlossen sein, denn es bleibt zu erwarten, dass selbst ein neues Feuerwehrgerätehaus früher eingeweiht sein wird, als geeignete Räumlichkeiten für das DRK zu Verfügung stehen werden.

Gefahrenquellen wie ein Flugplatz in der Nähe, ein Fluss und eine Bahnlinie direkt vor der Haustür sowie zahlreichen innerörtliche Veranstaltungen, deren Durchführung sanitätsdienstlich abgesichert sein wollen, scheinen dem Gemeinderat keinen Grund zu bieten, eine ehrenamtliche Gemeinschaft wie das DRK zu fördern und zu unterstützen.

Wozu also die unzähligen Sitzungen, Gespräche mit dem Bürgermeister, Abstriche an den geplanten Räumlichkeiten und nicht zuletzt die öffentlichen Angriffe in der Presse oder den sozialen Medien?

So scheint man nun nach zehn Jahren auch in der Verwaltung und im Gemeinderat bemerkt zu haben, dass die erwarteten Synergieeffekte nun doch nicht existieren. Für den Ortsverein Neckarhausen können wir nur sagen: Es wäre nun an der Zeit, Taten sprechen zu lassen.

In der Fichtenstraße ist ausreichend Platz um mit weitaus weniger Geld dem DRK und seinen ehrenamtlichen Helfern, sogar zeitnah eine Unterkunft zu schaffen, die dem DRK auch würdig wäre.

Schluss mit den Debatten über Zusammenschluss der beiden Ortsvereine und endlich auch Schluss mit den ständigen Vertröstungen, die sich inzwischen über zehn Jahre erstrecken.

Was unsere Helfer dringend benötigen, ist ein Stück mehr Anerkennung und einen Gemeinderat, der uns unterstützt.

Wir brauchen dringend Nachwuchs, dem wir auch etwas bieten können damit daraus auch für die Zukunft eine tatkräftige Truppe erwächst.

Dies alles ist möglich, zeitnah und weitaus kostengünstiger als geplant, wenn man nur will!

Herzliche Grüsse

Hans-Peter Ries

1. Vorsitzender