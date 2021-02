Mit einer Anbindung an das Wassernetz der MVV will die Gemeinde Edingen-Neckarhausen ihre eigene Wasserversorgung langfristig sicherstellen. Dazu ist unter anderem eine Druckerhöhungsanlage in der Platanenstraße in Neu-Edingen erforderlich. Deren Bau soll in diesem Jahr beginnen.

Drei Bäume, die sich im Baufeld befinden, müssen zur Einrichtung der Baustelle gefällt werden, wie das Bau- und Umweltamt mitteilt. Die Gemeinde werde die Fällung deshalb in den nächsten Tagen vornehmen, um den Bauzeitenplan einhalten zu können. „Nach Abschluss der Bauarbeiten wird die Gemeinde an einem geeigneten Standort eine Neupflanzung durchführen“, verspricht die Umweltbeauftragte Vivien Müller. hje