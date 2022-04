Drei Kinder behelligt

Am Mittwoch sind in der Zeit zwischen 13.45 und 14.45 Uhr drei Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren unabhängig voneinander von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Eine aufmerksame Passantin hatte den jungen Mann bemerkt, als er in der Nähe des Edinger Bahnhofs mehrere Kinder ansprach. Da ihr das verdächtig vorkam, verständigte sie die Polizei.

Einsatzkräfte des Reviers Ladenburg leiteten umgehend eine Fahndung ein, fanden den Mann aber nicht mehr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann die Kinder nach ihren Hosengrößen gefragt und sie gebeten haben, mit ihm auf Geldsuche zu gehen. Alle drei Kinder verhielten sich vorbildlich, ließen sich auf kein Gespräch ein, gingen direkt nach Hause und erzählten ihren Eltern davon.

Die Kripo Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht wird nach einem Mann, etwa 20 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er trug weiße Sneaker, eine schwarze Hose und eine graue Jacke. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621/1 74 44 44 erbeten. pol/sko

