Doku-Film „Mitgefühl“

Den deutsch-dänischen Dokumentarfilm „Mitgefühl“ zeigt das FreiRaum Kino der VHS am Sonntag, 10. April, um 18 Uhr in der Eduard-Schläfer-Halle (Hauptstraße 356, Neckarhausen). Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Kuchen und Sekt statt Medikamente: In einem kleinen dänischen Pflegeheim namens Dagmarsminde leben die an Demenz leidenden Heimbewohner in einer Art Wohngemeinschaft nach einer außergewöhnlichen Behandlungsmethode. Berührungen, Gespräche, die Freude der Gemeinschaft und Naturerleben sind Teil des Rezepts. Der Film gewährt einen warmherzigen wie inspirierenden Blick in den Alltag von Menschen mit Demenz. Er stellt ein Langzeitpflegekonzept vor, das sich mit den brandaktuellen Fragen befasst, wie wir leben, altern und sterben wollen und was wir uns für unsere Angehörigen wünschen. red

