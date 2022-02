DJK Fortuna lädt zum Schlachtfest

Die DJK Fortuna Neckarhausen lädt am Sonntag, 20. Februar, ab 11 Uhr zu ihrem diesjährigen Schlachtfest ein. In der Gaststätte „Winzli“ im DJK-Clubhaus werden Bratwürste, Wellfleisch und Schlachtplatte mit Sauerkraut serviert. Der Straßenverkauf findet in der DJK Turnhalle statt und bietet neben frischen Bratwürsten auch Blut- und Leberwurst, weißen Schwartenmagen nach Gewicht und Dosenwurst. Um Vorbestellung wird gebeten. Dabei sollten Gäste angeben, ob sie einen Platz in der Gaststätte wünschen, ihr Essen mitnehmen oder es sich nach Hause liefern lassen möchten oder ob Wurst für den Straßenverkauf vorgerichtet werden soll. Kontakt per Telefon 06203/148 88, Mail: schlachtfest@djk-neckarhausen.de oder über die Homepage www.djkfortuna.de. Wer mag, kann auch spontan vorbei kommen. Der Verkauf läuft, solange der Vorrat reicht. red/agö

