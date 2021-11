Digitaler Adventskalender führt in die Bretagne

Ab 1. Dezember öffnet sich Tag für Tag ein Türchen im Adventskalender: Die IGP Partnerschaft Edingen-Neckarhausen hat auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Comité de Jumelage Plouguerneau eine digitale Fassung zusammengestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie bereits im Vorjahr verspricht der Kalender im Internet Interessantes aus beiden Partnergemeinden. Neben landschaftlichen Eindrücken, Musik, Rezepten und Bräuchen aus beiden Ländern können die Besucherinnen und Besucher beim Fragespiel auch Preise gewinnen, wie Erwin Hund mitteilt.

So sieht der Kalender auf einem Smartphone aus. © IGP

„Lassen Sie sich überraschen“, rät Hund und zeigt sich dankbar dafür, dass dieses Projekt vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds unterstützt wird. Was hinter den Türchen steckt, wird nicht nur in Edingen und Neckarhausen, sondern auch in Plouguerneau aufmerksam verfolgt. Im vergangenen Jahr, als die Aktion zum ersten Mal stattfand, dürften sie mehr als 1000 Mal geöffnet worden sein, wie Hund schätzt.

Überraschungen gibt es übrigens auch im kommenden Jahr. Dann wird das 55-jährige Bestehen der Partnerschaft über Pfingsten in der Bretagne gefeiert. hje

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Link zum Kalender