Diebe brechen Auto auf

Vermutlich im Lauf des Donnerstagabends haben unbekannte Täter einen in der Goethestraße in Edingen-Neckarhausen geparkten Opel aufgebrochen. Der Eigentümer hatte das Auto gegen 19.15 Uhr abgestellt und bemerkte die zerstörte Seitenscheibe an seinem Pkw erst tags darauf. Nachdem sie die Seitenscheibe eingeschlagen hatten, entwendeten der oder die Täter eine auf dem Rücksitz liegende Tasche, in der sich unter anderem Schulutensilien sowie Notenblätter befanden. Der Schaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Hinweise nimmt die Polizei Ladenburg unter Telefon 06203/ 9 30 50 entgegen und weist darauf hin, keine Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen. pol/sko