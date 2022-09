Die Spannung wächst weiter

Was lange vermutet worden war, ist nun offiziell: Der Gemeinderat Klaus Merkle wagt mit 60 Jahren einen zweiten Anlauf, um Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen zu werden. Dass er aufgrund seines Alters im Falle seiner Wahl nur acht Jahre im Amt bleiben kann, verkauft er geschickt als Faktor, der ihn noch freier arbeiten ließe. Als langjähriger Gemeinderat weiß er, worauf er sich einlässt. Ob das am Ende von Vorteil oder von Nachteil wäre, müsste sich noch zeigen. Egal, welcher der bislang sechs Bewerber gewählt wird: Schon heute steht fest, dass er mindestens zwei Mitbewerber in den Reihen des Rates sitzen hat. Sollte auch Ulf Wacker noch antreten, wären es sogar drei – eine ähnliche Ausgangssituation wie vor sieben Jahren bei Simon Michler. Das große Bewerberfeld macht die Wahl nicht nur spannend, man darf sogar ziemlich sicher sein, dass es eine zweite Runde geben wird.

