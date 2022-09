Die Spannung vor der Bürgermeisterwahl steigt weiter

Mit Florian König steht nun der vierte Bewerber für die Wahl des Bürgermeisters von Edingen-Neckarhausen fest. Der Christdemokrat kann als Gemeinderat auf Erfahrung in der Kommunalpolitik verweisen, hat als Bürgermeister-Stellvertreter tiefere Einblicke ins Rathaus erhalten und in seiner Doppelrolle als Interims-Chef in der Verwaltung und Vorsitzender des Fördervereins für die Fähre in Neckarhausen gerade erst jüngst in Sachen altes Fährhaus gezeigt, dass er auch knifflige Projekte ein Stück voranbringen kann.

Trotzdem stellt sich die Frage, ob in der gegenwärtigen Situation ein Kandidat aus den Reihen des Gemeinderates wirklich sinnvoll ist. Zwar betonen sowohl König als auch seine CDU, dass es im Vorfeld gute Gespräche mit allen Fraktionen gegeben habe, aber zu einer Linie führten sie eben nicht.

Die SPD hat sich schon früh für die Parteilose Aleksandra Janson ausgesprochen, die CDU jetzt für ihren Gemeinderat König. Mit Spannung wird nun erwartet, wie sich die stärkste Fraktion verhält, die Unabhängige Bürgerliste (UBL) von FDP und FWV. Mit Janson und dem ebenfalls parteilosen Silvio Salatino haben sich am Freitag zwei Bewerber hinter verschlossenen Türen bei der FDP vorgestellt. Positionieren wollen sich die Liberalen allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt und gemeinsam mit den Partnern in der UBL. Auch bei der Offenen Grünen Liste (OGL) wird es wohl noch etwa zwei Wochen dauern, bis sie sich äußert.

Bemerkenswert klar hat sich hingegen die Linke erklärt. Sie spricht sich für die von der SPD unterstützte Aleksandra Janson aus und zugleich gegen einen „Spaßkandidaten ohne Erfolgsaussicht“. Das ist eine klare Aussage zu Gerd Wolf, der für die Linke kandidiert hatte, aber vor seinem Nachrücken in den Rat in die Satirepartei „Die Partei“ übergelaufen war. Ob die Linke unter diesen Umständen eine Gruppe im Gemeinderat bleibt oder zu zwei Einzelgemeinderäten zerfällt, bleibt abzuwarten. Dass die Mitglieder der Linken darauf keine Rücksicht genommen haben, verdient Respekt.