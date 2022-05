Den Vatertag zünftig begangen

Neckarhausen. Wenn auch das Wetter nur bedingt mitspielte – beim „Vatertag mit Musik“ in Neckarhausen (unser Bild) herrschten sonnige Laune und beste Stimmung. Die örtliche Musikvereinigung hatte vor das Schloss in Neckarhausen eingeladen und von 11 bis 15.30 Uhr lauschten die Besucherinnen und Besucher den Live-Darbietungen des Musikvereins Mannheim-Friedrichsfeld 1960 und des Musikvereins Harmonie Reilingen. Gefeiert wurde unterdessen auch noch in anderen Kommunen der Region: So hatte beispielsweise die Ladenburger Feuerwehr unter Kommandant Pascal Löffelhardt erstmals zum Vatertagsfest ans Feuerwehrgerätehaus gerufen. Von 10 bis 16 Uhr feierten die Wehrleute mit ihren Besuchern dort zünftig – unter anderem bei Bratwurst und Saumagen. Kulinarisch-musikalisch ging es beim Vatertagsfest des MGV Ilvesheim zu, der von 11 Uhr bis in den frühen Abend in der Berthold’schen Mühle feierte. sko

