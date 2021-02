Vor rund einem Jahr hat Erika Tieg damit begonnen, auf ihren Abschied als Leiterin der Musikschule Edingen-Neckarhausen hinzuarbeiten. Sie räumte den heimischen Schreibtisch auf. Sie schaffte sich einen neuen, ausschließlich privaten Computer an. Die 65-Jährige erzählte den ersten Leuten von ihrem bevorstehenden Ruhestand und räumte ihren Schrank in der Musikschule um. „Der Abschied war ein langer Prozess, ich muss immer alles gut durchdenken und überlegen“, sagte Tieg – aber am Donnerstag war es nun soweit: Im Bürgersaal des Edinger Rathauses wurde sie offiziell verabschiedet, Corona-bedingt in kleinem Rahmen.

AdUnit urban-intext1

Gemeinderat Stephan Kraus-Vierling spielte auf der Gitarre und sang ein herzliches „Auf Wiedersehen – ohne Dich ist es nur halb so schön.“ Bürgermeister Simon Michler würdigte die Arbeit Tiegs in Edingen-Neckarhausen. „Sie haben die Musikschule über Jahrzehnte geprägt, Ihre Schüler haben viele Preise gewonnen. Ihre Schüler haben zahlreiche Gemeindeveranstaltungen begleitet, etwa den Neujahrsempfang oder die Senioren-Weihnachtsfeier – herzlichen Dank für fast 40 Jahre Edingen-Neckarhausen“, sagte der Rathauschef und versprach Tieg einen „Abschied im Sommer auf größerer Bühne“. Erleichtert zeigte sich Michler, „dass es einen nahtlosen Übergang gibt“: Er begrüßte Tiegs Nachfolgerin Andrea Hintz-Rettenmaier, die ab dem 1. März neue Musikschulleiterin wird (wir berichteten).

„Eine Verneigung vor Ihrem Lebenswerk“ – das war die Verabschiedungsrede, die Bjoern Strangmann hielt. Der Leiter der Musikschule Mannheim hob die vielen Professionen hervor, die Erika Tieg seit dem 1. Februar 1984 an der Musikschule ausgeübt hat, auch als sie 1986 in die Kooperationsgemeinde Edingen-Neckarhausen gegangen ist. Ebenso würdigte Strangmann ihre wissenschaftliche Arbeit, schließlich habe Tieg beispielsweise unter anderem ein eigenes Konzept zur musikalischen Sprachförderung entwickelt und diese Förderung mit Gruppentests später messbar gemacht.

Der Musikschulleiter bedauerte, dass Tieg den Abschied vorerst ohne ihre Kinder aus der Musikschule feiern müsse. „Das tut mir sehr leid, aber wir werden das nachholen“, hofft er, im Sommer den passenden Rahmen zu finden, wenn die Musikschule Mannheim ihr 50-jähriges Bestehen groß feiert.

AdUnit urban-intext2

Erika Tieg selbst hatte am Donnerstagmorgen den letzten Schritt auf ihrem Weg in den Ruhestand getan und im Rathaus ihre Musikschulschlüssel abgegeben.

„Es wird schon werden“

„Ideen habe ich viele“, hat die 65-Jährige alles genau durchgeplant, langweilig wird ihr in nächster Zeit kaum werden. Sie will Sport treiben und außerdem viel Klavier spielen. „Für den Kopf“ ist sie schon jetzt dabei, Türkisch zu lernen – noch online, bald aber bei einer türkischen Mitbürgerin vor Ort. Auch der Kleingarten in Handschuhsheim wird sie beschäftigen, für den hat sie sich eine Hollywoodschaukel zugelegt.

AdUnit urban-intext3

Ein wenig bedauert sie den stillen Abschied von ihrem Beruf, der auch ihre Berufung war. „Corona hat mich von meiner Arbeit entfremdet und von den Kindern entfernt“, hat Tieg festgestellt, trotz aller Hilfe der digitalen Lehrformen. „Ich bin noch ein bisschen wehmütig“, gab sie in ihrer Abschiedsrede zu, aber meinte auch: „Ich denke, es wird schon werden.“