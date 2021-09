Dekanin rät: Nicht Superheld sein – nur Mensch

Dass die Freude in Edingen über die Neubesetzung der vakanten Pfarrstelle in der evangelischen Kirchengemeinde groß war, war schon vom ersten Tag der Probezeit von Pfarrer Bernd Kreissig vor zwei Jahren klar. Im Kirchgarten der evangelischen Kirche in Edingen wurde Kreissig nun durch Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller auch offiziell in sein Amt eingeführt.

Bei strahlendem Sonnenschein waren zum Festgottesdienst mit anschließender Feier unter freiem Himmel neben Bürgermeister Simon Michler zahlreiche Mitglieder der Kirchengemeinde, Weggefährten, Kollegen, sowie Familie und Freunde von Pfarrer Kreissig gekommen. Die Chöre und Musikgruppen der Kirchengemeinde begleiteten den Gottesdienst. Es spielten der Posaunenchor und der Flötenkreis, und es sangen der Kirchenchor und „Friday Upstairs. An der elektronischen Orgel wirkte Organist und Leiter des Chores „Friday upstairs“, Dirk Apfel. Damit sorgten rund 50 Akteure für den musikalischen Hintergrund.

Die Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Kerstin Remmers, eröffnete mit Psalm 118 (Danket dem Herrn) den offiziellen Teil. Dekanin Lehmann-Etzelmüller erinnerte unter anderem an die Vertretung durch Pfarrer Hirsch während der Vakanz, den Spatenstich des neuen Gemeindehauses und die Integration des Pfarrehepaares in die Gemeinde. „Kein Superheld – kein Retter in jeder Not – nur Mensch sein“, gab sie Kreissig mit auf den Weg. Pfarrer Kreissig wiederum bekannte zum Abschluss seiner Predigt: „Ich will die Zeichen der Zeit gemeinsam mit meiner Gemeinde erkennen und erleben und Gott preisen.“

Zahlreiche Gratulanten

Grußworte für den neu bestellten Pfarrer überbrachten Pfarrerin Antje Pollack von der evangelischen Kirchengemeinde Neckarhausen, die auch Grüße des Kirchenbezirkes ausrichtete, und sich für das „tolle Verständnis unter den Kirchengemeinden bedankte“.

Bürgermeister Simon Michler als Vertreter der politischen Gemeinde hob die kommunikativen Eigenschaften von Kreissig hervor: „Sie sind eigentlich schon vor zwei Jahren angekommen.“ Markus Miles, Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin, mahnte: „Amt ist dienen und sonst nichts. Ökumene ist auch durch Dich selbstverständlich bei uns geworden.“ Er überreichte seinem Amtskollegen Kreissig einen großen Holzlöffel – „aber nicht, um im Einheitsbrei zu rühren“, wie er launig hinzufügte.

Kirchgengemeinderatsvorsitzende Remmers sprach „der ganzen Kirchengemeinde aus dem Herzen“, als sie sagte: „Wir freuen uns sehr auf Sie und ihre Frau.“ Beim Empfang nach dem Gottesdienst nahm der „neue“ Pfarrer noch viele Glückwünsche entgegen.