Gemeinsam mit der Firma KTS Krankentransport bietet die Gemeinde Edingen-Neckarhausen ab sofort kostenfreie Corona-Tests in Neu-Edingen an. Auf dem Gelände der Firma TTM (Rosenstraße 85 im EG) können sich alle Bürgerinnen und Bürger montags, dienstags, mittwochs und freitags von 7 bis 15 Uhr kostenfrei mittels Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. Eine vorherige Terminreservierung ist nicht notwendig.

„Da in den Ortsteilen Edingen und Neckarhausen ausreichende Testmöglichkeiten durch die ortsansässigen Apotheken vorhanden sind, hat sich die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Firma TTM entschieden auch den Bürger in Neu-Edingen eine Testmöglichkeit in der Nähe anzubieten“, schreibt die Gemeinde. Aus Sicherheitsgründen dürfen Besucher nicht auf das Firmengelände der TTM fahren. Sie müssen davor parken und zu Fuß zum Testzentrum gehen. red