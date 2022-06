Chorverband schaut nach vorne

Corona hat bei allen Beteiligten Spuren hinterlassen: Das ist ein Ergebnis der Jahreshauptversammlung des Kurpfälzer Chorverbandes Mannheim, an der Vertreter von insgesamt 15 Vereinen teilnahmen. Der Vorsitzende Jürgen Zink freute sich zwar darüber, dass Chorproben zwischenzeitlich wieder möglich waren. Dass sie dann aber wieder untersagt worden seien, sei „ein harter Schlag gegen die Kultur“ gewesen, so Zink.

Zink würdigte das Engagement aller Beteiligten. Finanziell sei es für die Vereine schwierig, betonte er. Immerhin konnte der Chorverband trotz geringerer Einnahmen einen kleinen Überschuss erwirtschaften, so Kassier Michael Falter. Dennoch: Einige Vereine hätten wegen der finanziellen Situation schon aufgeben müssen. Derzeit gibt es noch 36 aktive Vereine im Kurpfälzer Chorverband Mannheim, vier haben sich ruhend gemeldet.

Zum Abschluss gab es noch Hinweise auf verschiedene Veranstaltungen wie die Jubilarfeier am Samstag, 26. November, in der Kulturhalle Feudenheim, die Teilnahme der New Generation der Aurelia Sandhofen am Deutschen Chorfestival in Leipzig im Mai oder das geplante Verbandskonzert im Kontext der Bundesgartenschau am 18. Juni 2023. Der Vorstand wurde komplett im Amt bestätigt: 1. Vorsitzender: Jürgen Zink, 2. Vorsitzender: Gernoth Herweh, Schriftführerin: Kirsten Pelzer, Kasse: Michael Falter, neue Kassenprüfer: Reinhold Badmann und Karin Hess . red

