Edingen-Neckarhausen. Zu einer besonderen Veranstaltung lädt die CDU Edingen-Neckarhausen ein: In der KfZ-Antonio Trezza GmbH in der Platanenstraße 11 diskutiert der Europaabgeordnete Daniel Caspary, Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, über die „Zeitenwende“, Krisen und Krieg, Europa und seine Kommunen im Kontext globaler Umbrüche. Los geht's am Donnerstag ab 17 Uhr. Mit dabei sind Bürgermeisterkandidat Florian König und der örtliche CDU-Co-Vorsitzende Lukas Schöfer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1