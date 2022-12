Carsharing-Angebot in Edingen-Neckarhausen wächst

Seit einigen Tagen gibt es eine zweite Car-Sharing-Station mit einem zusätzlichen Auto in Neckarhausen. Der Ford Fiesta, der künftig an der Heinrich-Heine-Str. 15-17 stehen wird, ist bereits das fünfte Auto in der Gemeinde, nachdem im Frühjahr auch in Edingen der Fahrzeugpool um ein Auto gewachsen ist, wie der Car-Sharing-Anbieter stadtmobil Rhein-Neckar am Donnerstag mitteilte. Seitdem ergänze ein Kombi die zwei Kleinwagen dort.

Genutzt werden die unterschiedlichen Fahrzeuge von mittlerweile fast 100 Kundinnen und Kunden. Davon seien mehr als die Hälfte – nämlich 55 Prozent – seit Anfang des Jahres 2019 zu stadtmobil gekommen, hieß es weiter.

Der Fiesta steht künftig an der Station „Heinrich-Heine-Straße“. © stadtmobil

Stadtmobil Rhein-Neckar ist der regionale Car-Sharing-Anbieter in der Rhein-Neckar-Region und bietet in 33 Kommunen seinen nach eigenen Angaben rund 15 000 Kunden über 700 Autos an. Die Fahrzeuge stehen dabei dezentral an rund 260 Stationen – mehr als 200 davon befinden sich allein in verschiedenen Stadtteilen von Heidelberg und Mannheim.

Immer mehr Hybrid-Autos

Die Fahrzeugflotte umfasst dabei Fahrzeuge von der Miniklasse über Kleinwagen und Kombis bis zum Bus und Transporter, wie es von stadtmobil hieß. Der Anteil von Elektroautos und Fahrzeugen mit Hybridantrieben in der Flotte betrage zudem mehr als drei beziehungsweise 17 Prozent und habe in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen.

Außerdem kooperiere der Car-Sharing-Anbieter mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN): Wer eine Jahres- oder Halbjahreskarte des VRN besitzt, spart bei der Anmeldung bei stadtmobil Geld, hieß es weiter.

Weitere Informationen zu stadtmobil sind erhältlich unter www.stadtmobil.de und telefonisch unter 0621/12 85 55 85. her