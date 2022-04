Bürgerinfo zu Amselweg-Projekt

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen lädt am Mittwoch, 27. April, um 18 Uhr zu einer Bürgerinfo im Amselweg in Edingen ein. Im Mittelpunkt stehen dabei die Pläne der Stiftung Schönau zum Bau von 70 Wohneinheiten in Holzbauweise. Die Stiftung und das Stadtplanungsbüro werden den aktuellen Stand der Pläne erläutern. Das Waldmobil der Stiftung ist ebenfalls vor Ort. Es schafft für Kinder und Jugendliche neue Möglichkeiten, um den Lebensraum Wald und seine Bewohner zu erleben, zu erforschen und intensiv wahrzunehmen, wie die Stiftung schreibt. Außerdem geht es um das Thema Verkehr rund um die Kindertagesstätten, die Pestalozzi-Grundschule und den geplanten Radschnellweg zwischen Mannheim und Heidelberg.

