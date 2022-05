Brand an Terrasse in Edingen schnell gelöscht

Edingen-Neckarhausen. Zu einem Brand an einem Wohnhaus in Edingen ist die freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen am Donnerstag früh kurz nach halb acht gerufen worden. Wie der Pressesprecher Jeremy Eckstein mitteilte, war auf der Terrasse ein Blickschutz aus Holz in Brand geraten, der Bewohner konnte ihn nicht löschen und alarmierte die Feuerwehr. Weil in der Einsatzmeldung zunächst von einem Hüttenbrand die Rede war, rückten die Brandschützer mit zwei Löschfahrzeugen, Drehleiter und Einsatzleitwagen an.

Ursache unklar

Nach einer ersten Erkundung vor Ort konnten acht von 15 Aktiven samt Drehleiter und einem Löschfahrzeug wieder zurück ins Gerätehaus. Ein Trupp löschte das Feuer und kontrollierte das Gebäude mit der Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester, fand jedoch keine. Der ebenfalls angerückte Rettungsdienst untersuchte den Bewohner, der aber nicht verletzt war. Über die Höhe des entstandenen Schadens und die Brandursache war zunächst nichts bekannt.