Botschaft von Piraten-Fan Jakob

Da staunte die Fährfrau bei der Überfahrt zwischen Neckarhausen und Ladenburg nicht schlecht. Plötzlich dümpelte da eine Flaschenpost angespült am Neckarufer. Als das seltsame Teil aus dem Wasser gefischt und im Rathaus von Edingen-Neckarhausen geöffnet wurde, löste sich schließlich das Rätsel. Am 26. Mai 2009 hatte der damals siebenjährige Jakob Nenner die Flasche samt Botschaft in den Neckar geworfen – und knapp 13 Jahre später landete sie nun unbeschadet sechs Kilometer flussabwärts an der Fähre.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern“, erzählt Jakob Nenner im Gespräch mit dieser Redaktion. Er sei aber damals ein großer Fan von Piratenfilmen gewesen, und deshalb habe er wohl die Flasche mit einem Zettel ins Wasser geworfen: „Wir wohnen ja direkt am Neckar.“

Ziemliche Überraschung

2 Bilder Die Flaschenpost aus Heidelberg kam nach 13 Jahren in Neckarhausen an. © Gemeinde

Aufregende Nachrichten habe er wohl auch nicht versendet. „Lieber Finder, bitte schreibe mir zurück, viele liebe Grüße, Jakob“, steht da auf dem Zettel – und dann folgen Namen – mit umgekehrtem J bei Jakob – und Adresse. „Katastrophale Schrift mit Rechtschreibfehlern“, stellt Jakob Nenner, damals Grundschüler an der Fröbelschule, nun im Nachhinein fest.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Heute studiert der 20-Jährige Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Mannheim, wohnt immer noch bei seinen Eltern in Wieblingen – und war schon ziemlich überrascht, als ihn plötzlich Mitte Januar ein Brief aus dem Rathaus Edingen-Neckarhausen erreicht hat.

„Durch das Hochwasser der vergangenen Wochen wurde die Flaschenpost wohl bis an die Fähre geschwemmt“, vermutet Thea-Patricia Arras von der kommunalen Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung, warum es so lange gedauert hat, bis die seltsame Sendung von Wieblingen bis nach Neckarhausen geschwommen ist. Durch den Zettel in der Flasche konnte der Absender ausgemacht werden. „Zum Glück wohne ich ja noch an der gleichen Adresse“, freute sich Jakob Nenner.

Präsent von der Gemeinde

In dieser Woche konnte er sich seine 13 Jahre alte Flaschenpost im Rathaus Edingen bei Thea-Patricia Arras und ihrem Kollegen Marcus Heinze zusammen mit einem kleinen Präsent der Gemeinde abholen. „Ich war eh auf dem Weg zur Uni in Mannheim“, sagt der Student.