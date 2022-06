Edingen-Neckarhausen. Ein Blitzeinschlag hat am frühen Montagmorgen ein Feuer im Dachstuhl eines Wohnhauses in Edingen-Neckarhausen ausgelöst. Nach ersten Angaben eines Mitarbeiters vor Ort hatte der Blitz gegen 2.20 Uhr während eines Gewitters in das Dach des Hauses in der Hauptstraße eingeschlagen. Die Feuerwehr hatte unter anderem zwei Drehleitern im Einsatz, um den Brand zu löschen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr erlitten drei Personen eine leichte Rauchgasvergiftung.

