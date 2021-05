Blick ins Blütenmeer

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen ruft ihre Bürger erneut zu einem Blumenschmuckwettbewerb auf. „Jedes Jahr tragen Sie mit Ihren liebevoll gestalteten Balkonen und Gärten wesentlich dazu bei, unsere Gemeinde noch schöner zu machen“, schreibt Bürgermeister Simon Michler in einem entsprechenden Aufruf. Die tägliche Pflege und Mühe werde mit einem „bunten und wunderschönen Blütenmeer“ belohnt. Die Blütenpflanzen seien aber nicht nur schön anzusehen, sie stellten auch einen wichtigen Teil des facettenreichen Kreislaufs der Natur dar. „Mit diesem Engagement leisten Sie einen großen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität in unser Gemeinde“, betont Michler.

„Gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten, in denen viele Menschen Corona-bedingt ihren beruflichen und privaten Alltag zu Hause, im eigenen Garten oder auf dem Balkon verbringen, sind alle Bürger*innen herzlich dazu eingeladen, am Blumenschmuckwettbewerb 2021 teilzunehmen“, schreibt Michler und appelliert: „Lassen Sie Edingen-Neckarhausen auch in diesem Jahr wieder farbenfroh erblühen.“

Anmeldung erforderlich

Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb ist eine schriftliche Anmeldung. Das Anmeldeformular gibt es im Bürgerservice oder online auf der Homepage der Gemeinde (www.edingen-neckarhausen.de). Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos, Anmeldeschluss ist am 30. Juni. Die Begutachtung durch unsere fachkundige Bewertungskommission erfolgt im Juli . Bewertet werden Balkone, Fenster, Fassaden, Hecken, Vorgärten und Terrassen, die von der Straße und Stichwegen aus sichtbar sind. Zu den Kriterien zählt neben Vielfalt und Blütenreichtum auch die Bienen- und Insektenfreundlichkeit. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde sowie einen Sachpreis. Den drei Erstplatzierten winken Geldpreise von 100, 75 und 50 Euro. red