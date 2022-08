Bier und Backfische

Edingen. Es ist bereits die 70. Auflage des Edinger Backfischfestes: Der Anglerverein lädt dazu am Samstag und Sonntag, 20. und 21. August, auf das Vereinsgelände am Neckarufer. „Wir freuen uns, dass die Veranstaltung wieder mit Bewirtung stattfinden kann“, schreibt der Verein, der wegen Corona zweimal auf Sparflamme kochen musste. Die Fischbäckerei hat an beiden Tagen bereits ab 10 Uhr geöffnet. Auch selbst gebackener Kuchen ist wieder im Angebot. Außerdem zaubert ein Barkeeper an der Cocktailbar seine Mixgetränke.

Traditionell wird bei diesem Fest der Fischerkönig gekrönt. Volker Braun entschied das Königsangeln Ende Juli für sich, mit einer 45 Zentimeter langen und 900 Gramm schweren Rußnase am Haken. Zur Seite stehen ihm als Prinzen Walter Seitz und der bisherige König Markus Hochlenert. hje